Jul ne se prend pas pour une ''Superstar'' !

Découvrez le dernier clip de Jul : "Superstar", extrait de "Extraterrestre" disponible ce 3 juin

Après 26 projets, 20 disques d’or (artiste le plus couvert d’or derrière Johnny Hallyday) et plus de cinq millions d’albums vendus (le plus gros vendeur de l’histoire du rap français), Jul semble toujours inspiré et n’est pas prêt de mettre fin à sa carrière !

Ce 6 juin, le 27ème opus de l’ovni sera dévoilé. Intitulé "Extraterrestre", cet album sera un concept unique. Très mystérieux quant à ce nouveau projet, l’idée de ce concept semble facile à dire mais très dur à faire selon ses dires... il faudra encore un peu de patience avant de découvrir ce qu’il nous réserve.

En attendant cette sortie, Jul dévoile des extraits afin de tenir ses fans en haleine. Après "Ca tourne dans ma tête", le (vrai) maire de Marseille présente aujourd’hui le titre et le clip intitulé "Superstar".

On vous laisse découvrir ça sans plus tarder, et nous vous donnons rendez-vous le 3 juin pour la sortie de l’album "Extraterrestre" et le lendemain pour son concert au stade Vélodrome !