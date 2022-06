Snoop Dogg félicite Kendrick Lamar

C'est la West Coast qui gagne !

En tant que l'un des plus grands rappeurs de tous les temps, les paroles de Snoop Dogg ont du poids, en particulier sur sa côte ouest natale. Lors d'une récente apparition sur le podcast “Impaulsive” de Logan Paul, The Doggfather a fait l'éloge de la génération actuelle d'artistes représentant la Californie, réservant notamment des éloges particuliers à un MC. Snoop a en effet expliqué en quelques mots la joie que lui procurait le fait de léguer son titre de “king of the West Coast” à Kendrick Lamar.

"J'ai la chance de pourvoir prendre du recul et de regarder les jeunes faire ce qu'ils font. Je veux dire, j'ai fait mon truc avec pendant une vingtaine d'années en tant que roi de la côte ouest, j'ai donné la couronne à Kendrick Lamar – je ne lui ai pas donné ; en fait, il l'a pris, mais j'ai dû l'enlever de ma tête et le lui donner. Et il s'est déchaîné avec ça et la musique qui sort de l'Ouest a été très, très bonne. C'est international, ce n'est pas seulement régional, ce n'est plus local ; c'est mondial. Donc, quand je pars à travers le monde et que j'entends de la musique de la côte ouest, cela me fait du bien de savoir qu'elle ne cesse de croître et qu'elle est toujours aussi efficace.”

Interrogé sur le dernier album de Kendrick Lamar “Mr. Morale & The Big Steppers”, Snoop n'a eu que des compliments pour le projet.

"Putain j'adore ça. C'est bien pensé. Vous savez, quand vous prenez votre temps comme ça, c'est ce que vous obtenez. Vous remarquez qu'il ne sort pas au hasard, il sort quand il se prépare et il s'assure que tout est calculé avec son processus de pensée, avec ses visuels, son son. Kendrick est le genre d'artiste qui fait partie de la production. Vous ne pouvez pas simplement lui envoyer un beat et lui dire : "Je veux être sur ton album." Il doit être là avec vous, vous dire comment faire avancer la musique, changer les notes, où elle s'arrête, où elle se brise... il fait partie du processus complet.”

Lorsque le co-animateur d'"Impaulsive", Mike Majlak, a qualifié Kendrick de "génie", Snoop a confirmé, "oui monsieur".

Snoop Dogg n'est pas la seule légende du rap amoureuse de “Mr. Morale & The Big Steppers”. Peu de temps après sa sortie le 13 mai, Eminem a révélé que l'album l'avait "sans voix". Lupe Fiasco, Earl Sweatshirt, Lil Durk, Tyler, The Creator et Kodak Black (qui font plusieurs apparitions sur le disque) font partie des nombreux autres rappeurs qui ont publiquement salué le cinquième album de Kendrick Lamar, qui a fait ses débuts à la première place du Billboard 200.