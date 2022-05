The Game : "le rap manque de substance"

The Game a bien compris une chose : la polémique fait le buzz et le buzz favorise le streaming et les ventes. Alors qu'il s'apprête à sortir son nouvel album "Drillmatic", le rappeur de Los Angeles continue les déclarations fracassantes. Au cours d'un entretien avec HipHopDX, il a notamment déploré le manque de fond dans le rap actuel. Heureusement, certains rappeurs trouvent quand même grâce à ses yeux.

Heureusement, sa vision n'est pas totalement négative et même s'il passe son temps à défoncer Eminem ou 50 Cent, il donne quand même du crédit à certains, dont lui-même, évidemment puisqu'il se considère comme le meilleur rappeur vivant.

"Logic travaille avec Madlib. Et bien sûr, il y a aussi Kendrick et Cole, et puis je reviens. La suite arrive. Kendrick et J. Cole ne peuvent rester silencieux aussi longtemps alors on va avoir du bon son. Et puis j'aime des artistes comme Polo G, Pooh Shiesty, et bien sûr Lil Baby. Quand je suis dans ma voiture, je lance Lil Baby à fond et je kiffe. Mais tout le monde n'est pas Lil Baby. A nous de choisir ce qui a de la substance..."