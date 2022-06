Dinos met en garde son public contre les piqures sauvages

Si vous suivez un tant soit peu l'actualité, vous n'êtes pas sans avoir remarqué que les piqures sauvages durant les concerts, les fêtes ou en club se multiplient. C'est la "nouvelle mode". On ne sait pas d'où elle vient ni ce qu'elle vise mais les risques de transmission de maladies sont nombreux et il convient de faire très attention. Dinos, en rappeur responsable, a tenu à alerter son public sur ce problème lors d'un de ses derniers shows.

"La plupart des artistes sont en tournée et il y des bandes de fils de p*te qui s'amusent à piquer les meufs en concerts ! Il faut que ça cesse ! Ça s'est passé à un de mes derniers concerts, il y a une dizaine de meufs qui ont été piquées à mon dernier concert et j'espère que ce soir ça ne va pas arriver parce que si ça arrive, on va te b*iser ta mère déjà. On a passé des années sans concerts, profitons des concerts. Arrêtez ces conneries de piquer les meufs ou de piquer les gens tout court. Venez kiffer les concerts, arrêtez ces conneries."