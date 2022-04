The Weeknd signe un énorme contrat avec Universal

La suite logique !

The Weeknd poursuit sa relation de plusieurs années avec Universal Music Group. Tout juste sorti de son concert en tête d'affiche à Coachella 2022, le chanteur lauréat d'un Grammy a annoncé un accord massif et multiforme avec le géant du divertissement. Selon UMG, le partenariat permettra à Universal Music Publishing Group (UMPG) d'administrer toutes les futures œuvres de Weeknd après l'expiration de son contrat actuel.

Ce jeudi 28 avril, le label Universal Music Group, la maison de disques de Republic Records, a annoncé un accord de partenariat mondial à long terme avec The Weeknd. Selon un communiqué de presse, le nouvel accord prolonge la relation étroite entre les deux et verra UMG gérer l'intégralité du catalogue musical du chanteur de 32 ans, ainsi que des produits dérivés et des projets audiovisuels.

La principale société de gestion de marque et de marchandise d'UMG, Bravado, aidera également The Weeknd à étendre et à développer des opportunités mondiales de merchandising, branding, e-commerce et de vente au détail pour de futurs projets et versions.

Sir Lucian Grange, le président-directeur général d'UMG, s’est exprimé à ce propos.

"Au cours de la dernière décennie, nous avons été honorés de travailler en si étroite collaboration avec Abel, qui est rapidement devenu l'un des artistes les plus créatifs et les plus importants de la musique, un talent unique en son genre. Avec Sal et l'équipe XO comme partenaires incroyables, nous avons développé une confiance et un respect profonds qui nous ont permis d'exécuter avec succès la brillante vision d'Abel. Je suis ravi que nous soyons maintenant en mesure d'étendre cette relation spéciale, d'accueillir cet auteur-compositeur de classe mondiale à UMPG et de faire évoluer ce partenariat créatif vers de nouveaux niveaux passionnants.”

L'accord intervient après que The Weeknd ai décroché un autre album à succès avec “Dawn FM”. Le projet a fait ses débuts à la 2e place du Billboard 200 et a battu son record du classement Global 200, avec 24 chansons classées durant la première semaine du projet. Cette étape a fait de The Weeknd le seul artiste masculin solo à avoir autant de chansons à la fois dans le top.