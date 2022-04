DJ Kay Slay : le rap lui rend hommage

Tous savent ce qu'il a apporté au hip-hop.

Hier, on apprenait la mort d'une légende du hip-hop, DJ Kay Slay. Forcément, les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux, ses pairs américains ayant conscience d'avoir perdu un grand nom du rap mondial. DJ Kay Slay est mort dimanche 17 avril après une longue bataille contre la COVID-19. Il avait 55 ans. Alors que la nouvelle de son décès se diffusait, les rappeurs et membres du hip-hop américain ont multiplié les messages pour honorer la mémoire du Drama King qui s'est imposé comme un géant de la scène rap new-yorkaise à ses débuts dans le graffiti sous le pseudonyme de "Dez", ses émissions de radio sur Hot 97 et Shade45 et ses dizaines d'albums et de mixtapes qui ont fait sa renommée.

Fat Joe – l'un des plus proches collaborateurs de Kay Slay – a publié un message sur Instagram pleurant la perte d'une légende tout en remerciant le DJ de toujours veiller sur lui.