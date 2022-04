Jonathan Cohen revient sur la création de Fucking Fred

En 2019, les fans d'Orelsan ont découvert Fucking Fred, l’alter-ego de Jonathan Cohen. Un personnage créé presque sur un coup de tête pendant la tournée d’Orelsan. Alors que le rappeur avait invité son ami à monter sur scène avec lui lors d'un concert en Suisse, le comédien s'est lancé quelques heures avant le moment fatidique dans la création de ce personnage rocambolesque qu'il avait dans un coin de sa tête depuis un moment déjà. Et sa première apparition a été réalisée devant 20 000 personnes, ni plus ni moins.

Trois ans plus tard, le comédien est revenu sur la création de Fucking Fred et son premier show. Une folie totalement validée par Orelsan malgré l'absurdité de la chose...

"J’avais l’idée de la chanson qui traînait déjà dans ma tête, ça me faisait gol-ri, s’amuse-t-il. Je disais ça à mes potes : “Ça me ferait gol-ri qu’une chanson s’appelle “S*ce ma b*te””. Les idées venaient sur le moment. Lui-même il me dit : “Ça peut être gol-ri que tu me proposes des trucs, et à chaque fois moi je dis que c’est de la m*rde”."