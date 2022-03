Verzuz : la prochaine affiche opposera Cypress Hill à Onyx !

Si la communication de Verzuz a brouillé le nom des participants à cette soirée "Fight Night Music Boxing Special", les compte Instagram de Triller a vendu la mèche et a annoncé que la battle concernant les groupes supertstars des années 90, Onyx et Cypress Hill.

Mais ce n'est pas la seule nouveauté annoncée par Timbaland et Swizz Beatz. Une autre battle "spéciale" se déroulera en juillet avec un affrontement entre labels. Les noms n'ont pas été divulgués mais les fans ont déjà des idées en tête et des labels mythiques comme Cash Money, No Limit, Bad Boy et So So Def font partie des favoris. On note aussi la soirée "808 Day" parrainé par Roland – les fabricants de la célèbre boîte à rythmes TR-808 – en août, mettant probablement en vedette deux producteurs poids lourds.

Un programme plus qu'alléchant...