50 Cent et Snoop Dogg : une amitié qui dure

Les deux rappeurs se vouent un immense respect mutuel.

On le sait, l'amitié dans le rap est un sentiment très versatile qui se fracasse souvent sur le mur du succès. La bromance entre Jay-Z et Kanye West, par exemple, a pris fin quand ce dernier a critiqué Beyoncé ce que Hov' n'a jamais accepté. Heureusement, il y a aussi des contre-exemples. 50 Cent et Eminem sont soudés comme des frères et Slim Shady a même réduit son temps de passage lors de la mi-temps du Superbowl pour laisser le temps à Fif' de pouvoir faire un titre. Mais ce que l'on sait moins, peut-être, c'est 50 Cent est aussi très très ami avec Snoop Dogg depuis au moins autant d'années et ce, malgré le fait que l'un soit West Coast tandis que l'autre est East Coast. Et quand Snoop, dans un podcast, explique Fifty est une légende du rap, cela touche évidemment le New-yorkais.

"50 Cent va être une légende du rap pour toujours. Ses disques, ses films, tout ce qu'il a fait ont changé le game de New York et ont permis de remettre cet esprit new-yorkais dans le game. Il a fait ça. Je suis toujours un étudiant et j'essaie d'apprendre de lui. C'est vrai, vous pouvez apprendre de nouveaux tours à un 'old dog' s'il est prêt à écouter."