Michael Jackson : un biopic est en préparation

Il s'appellerait tout simplement "Michael".

On se demandait vraiment quand Hollywood allait s'emparer de la vie d'un des plus grands artistes que le monde ait connus. C'est enfin le cas puisque Variety vient de révéler qu'un biopic sur Michael Jackson était en préparation et qu'il allait être fait avec l'aval de ceux qui gèrent l'héritage du King of Pop. Parmi les noms avancés pour travailler sur ce projet qui porte pour le moment le simple nom de "Michael", on cite celui du scénariste John Logan ("Gladiator", "The Aviator", "Skyfall") et du producteur Graham King, connu pour son travail sur "Bohemian Rhapsody", le film portant sur l'histoire de Freddie Mercury et du groupe Queen.

???? Un biopic retraçant la carrière de Michael Jackson est actuellement en préparation et sortira prochainement. pic.twitter.com/gdUKfkkmJa — French Rap US ???????? (@FrenchRapUS) February 8, 2022

Celui-ci s'est d'ailleurs dit ravi de participer à cette aventure qui s'annonce déjà hors du commun.

"Je suis heureux de transposer son héritage sur grand écran. Quand j'étais assis au Dodger Stadium pour voir le "Victory Tour" [tournée des Jacksons en 1984, ndlr], je n'aurais jamais imaginé que quasiment 38 ans plus tard, j'aurais le privilège de faire partie de ce film."

Dans un communiqué de presse, on peut aussi lire :

""Michael" apportera au public un portrait en profondeur de l'homme compliqué qui est devenu le King of Pop : le film donnera vie aux performances les plus iconiques de Michael Jackson tout en donnant un aperçu du processus artistique de l'artiste et de sa vie personnelle."

Variety précise également que les héritiers de Michael Jackson sont partie prenante du projet, ce que confirme Katherine Jackson, la mère de Michael :

"Depuis que Michael était petit et membre des Jacksons 5, il a toujours aimé la magie du cinéma. En tant que famille, nous sommes honorés de voir l'histoire de notre vie prendre vie sur grand écran."

Le projet n'en est pour l'instant qu'à ses débuts mais on se réjouit quand même de cette nouvelle car si le film est aussi réussi que "Bohemian Rhapsody", ce sera évidemment un succès.