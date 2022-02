Vald parle d'argent et c'est... surprenant

Son concert à Bercy lui a beaucoup coûté.

On ne le sait pas forcément, mais les artistes ne gagnent pas forcément beaucoup d'argent lorsqu'ils font des concerts. La solution, c'est de produire eux-mêmes leurs shows pour faire un bénéfice conséquent. Mais ce n'est pas le cas de tous. Simplement, personne n'en parle ou très peu. La réaction de Vald dans une interview chez nos confrères de Rapelite est donc très intéressante. Il est notamment revenu sur le prix de son dernier show à l'AccorHotel Arena et sur le fait que, malgré que la salle soit pleine à craquer, le concert a été déficitaire et que la somme perdue était plutôt conséquente... Après, le rappeur d'Aulnay-sous-Bois a précisé que c'était souvent le cas à Paris, il semble que cela ne soit pas tout à fait la même chose quand les concerts ont lieu ailleurs en France.

"C’est peut-être intéressant de savoir pour le public que les artistes qui font des dates à Paris, 9 sur 10 ne prennent pas 1€ et s’endettent."

Son manager également présent lors de l'interview, a ensuite donné des précisions.

"Juste le rideau de Bercy, qui cache le décor lors de la première partie, je crois, c’est 4 200 € [...] Sur la soirée, on doit faire 750 000€ de chiffre d’affaires, et on en perd 500 000€. C’est-à-dire qu’on est à 1 200 000€ (ndlr : de dépenses totales pour le show)."

Des chiffres fous qui font dire à Vlad que :

"Au prochain Bercy en termes de créa, ça sera tabouret/guitare !"

Cet éclaircissement est assez notable et on se rend compte qu'entre les attentes du public, le budget pour assurer un spectacle de qualité, le matériel etc, les concerts peuvent être des gouffres financiers. On ne pense pas que Vald regrette son passage sur la scène de l'Arena 16 novembre 2019, mais quand il programmera sa prochaine tournée, il y réfléchira peut-être à deux fois...