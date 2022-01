Booba s'en prend à Hatik

Il risque de se souvenir de ses vacances au Mexique pendant longtemps...

"On vit, on apprend", ou pas... Malgré les années qui passent, et les histoires que cela engendre, Booba ne semble pas vouloir baisser les armes et continue de s'en prendre à ses "copains du game".

Le Duc ne s'est en effet jamais gêné pour dire tout haut ce que parfois les gens pensent tout bas... Et même si son avis n'est pas toujours partagé, Booba ne se prive pas de le donner.

Après Sadek, Gims, Kaaris, Ninho, Rohff, Hatik (pour ne citer qu'eux), Booba s'en prend, encore, à Hatik.

Relativement nouvelle tête d'affiche dans le rap game français, Hatik apprend petit à petit les joies de son métier lorsque la " sauce prend enfin"... Les collaborations avec les marques ou les vacances au soleil à l'autre bout du monde. Dernièrement, l'interpèrte d'Angela s'est envolé pour le Mexique est en a profité pour remercier la vie et passer un message motivant à ses fans :

"Des années de charbon, à rapper dans une chambre avec ma grand-mère qui me dit arrête ton boum-boum… pour au final me retrouver où ? A Cancún mon pote… Comme quoi, le travail paye et quand il paye, il paye très bien ! Bismillah”.

Un partage que Booba n'a pas manqué de relever à sa sauce, bien piquante donc :

"Hatik, tu sais Gérard mon voisin de palier il travaille à la Poste il est à Cancún actuellement en all inclusive là… Il s’agit de doser”.

Ca calme direct...Mais bonnes vacances quand même Hatik!