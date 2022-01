Kaaris critique la série "Validé"

Un point en commun avec Booba au moins...

A l'occasion de la promotion de leur album en commun, "SVR", qui sortira le 28 janvier, Kaaris et Kalash Criminel étaient de passage dans la "Boîte à questions" sur Canal+. A cette occasion, K double A a dit tout le mal qu'il pensait de la série "Validé" qui reprend un passage de sa propre histoire avec Booba...

Comme tous les célébrités qui y passent, les deux rappeurs ont dû répondre à quelques questions des internautes. L'un d'entre eux a demandé :

"Vous auriez aimé jouer dans Validé ?" Une question qui aurait pu être banale mais la réponse de Kaaris en a étonné plus d'un... Le Dozo a immédiatement et sèchement répondu : "Non" !

La réponse a même étonné Kalash Criminel (qui lui, a regardé la série et n'a rien contre) : "Ils t’ont recal’ ou quoi gros ?" Kaaris s'est alors contenté de répondre : "C’est une histoire qui est bizarre Validé, surtout la saison 1, ça me dit quelque chose…"

Le rappeur faisait en réalité référence à une scène extraite de l'épisode 5 de la saison 1 de "Validé". En effet, cet extrait est directement inspiré du passage de Kaaris dans TPMP, en janvier 2019. Chose que le Dozo n'a de toute évidence pas vraiment apprécié.

Ce jour-là, Cyril Hanouna avait fait venir sur le plateau Booba, afin que les deux artistes règlent leurs comptes, après, notamment, leur rixe à l'aéroport d'Orly.

Franck Gastambide a totalement assumé le fait de s'être inspiré de cette scène qui se déroule d'ailleurs sur le plateau de "TPMP", dans la série également :

"On arrive à une scène comme ça grâce à mes relations. Cyril est un ami à moi, que j’aime beaucoup. Il a accepté de faire tout ce que je lui ai demandé. Ça a été tourné en une prise à la fin d’une émission, grâce à son talent. Ils ont fini le plateau à 21h15, et le chauffeur de salle a prévenu le public qu’on allait tourner un petit truc pour la série. Et ça donne la scène un peu folle que vous voyez."

Il reconnaît également que la scène est effectivement tirée de la séquence Booba/Kaaris :

"La scène de TPMP est symptomatique de tout ce que je voulais raconter dans cette série, afin que ce soit ultra réaliste et sincère. Elle peut nous rappeler des choses, que l’on a tous vu, mais c’est assumé et revendiqué dans la série.”

Les quelques millions de spectacteurs étaient peut-être ravis mais ce n'est décidément pas le cas de Kaaris...