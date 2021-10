Fivio Foreign livre ses souvenirs de Pop smoke

"C'était un démon aimant"...

Avant son décès prématuré l'année dernière, Pop Smoke était en train de devenir une superstar. Fivio Foreign se tenait à ses côtés pour apprendre et évoluer avec lui. Lors d'une récente interview avec Montreality, il est revenu sur son amitié avec le rappeur de Brooklyn et a expliqué à quel point c'était l'une des personnes les plus attentionnées et authentiques qu'il ait probablement jamais rencontrées. Mais il a aussi reconnu qu'il y avait des côtés obscurs dans la personnalité de Pop.

"Pop Smoke était un vrai démon. Mais c'était un démon attachant et aimant parce qu'il était Cancer. Une fois, nous nous sommes disputés. Il était en colère contre moi et je ne m'en suis pas rendu compte. Aujourd'hui, je comprends mieux les gens qui sont du signe du Cancer. Il pouvait dire des choses comme 'je t'aime, je te montre de l'amour, je parle de toi dans toutes mes interviews mais toi, tu ne me montres jamais aucun amour'."