Ja Rule menace 50 Cent

Il ne veut pas le voir à son Verzuz avec Fat Joe.

On le sait, le prochain Verzuz opposera Fat Joe à Ja Rule. Et pourtant, les deux rappeurs new-yorkais auraient bien aimé profiter de cette occasion pour régler leurs comptes avec leur ennemi commun, 50 Cent. Mais comme ce dernier a refusé et ne se voit affronter que The Game, les deux légendes ont décidé de s'opposer dans un grand moment de fraternité. Ceci dit, l'ombre du patron du G-Unit plane tout de même sur cet événement car il se dit que le producteur à succès pourrait faire une apparition sur le lieu du Verzuz, au Madison Square Garden de NYC.

Cette perspective ne semble pas troubler Ja Rule. Dans une interview donnée à TMZ le 13 septembre, le rimeur du Murder Inc. s'est moqué de cette idée en expliquant que ce serait certainement "la chose la plus stupide de tous les temps".

"Franchement, ce serait totalement idiot. Tu n'as pas voulu relever le défi avec moi mais tu veux bien faire une apparition en tant qu'invité ? Je ne crains absolument rien ! Fifty a eu sa chance, je le voulais dans l'arène, il n'a pas voulu venir. Donc, le Crack et moi allons représenter notre ville et bien faire les choses en présentant un très très beau spectacle car nous sommes des compétiteurs."

Même s'ils sont amis dans la vie, Fat Joe et Ja Rule jouent le jeu du Verzuz et ont commencé à s'envoyer des piques sur les réseaux sociaux, histoire de faire monter la pression. Le Don Carthagena a ainsi expliqué qu'il n'était pas du tout intimidé dans une vidéo sur Instagram :

"Tout le monde connaît King Kong. Tout le monde sait que tu as les hits, mais je vais te ramener dans les projects de Trinity Ave. Peut-être que tu as oublié mais pas moi... La rue sait, la rue sait. Je t'aime mais je vais te sortir de ton confort !"