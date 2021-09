Diddy refuse de choisir et félicite à la fois Drake et Kanye West

C'est le hip-hop qui triomphe !

Après tout, on n'est pas obligé de choisir un camp. D'ailleurs, vu les résultats des deux albums, il est certain que même parmi le public, personne n'a réellement fait de choix. Même chose du côté de Jay-Z que l'on retrouve à la fois sur "Donda" et "Certified Lover Boy". Alors Diddy a décidé de faire pareil que son homologue de NYC et de féliciter à la fois Drake et Kanye West sans dire où va sa préférence. Dans la "guerre" qui oppose les deux monstres, c'est sans doute la meilleure solution...

Si la bataille des chiffres fait rage et que les deux superstars se rendent coup (bas) pour coup (bas), Diddy a fait le choix de l'unité. Alors que les fans discutent avec passion afin de savoir quel est le meilleur album, entre "Donda" et "Certified Lover Boy", le mogul new-yorkais a décidé de ne pas faire de choix. Pour lui, les deux sont au sommet de leur art et de leur créativité.

"J'ai écouté ces deux albums et ce que je veux dire en premier lieu, c'est que vous êtes de vrais rois en matière de créativité. Vous êtes tous les deux si spéciaux et nécessaires. Merci à vous pour l'inspiration. Je veux m'assurer que le hip-hop connaît la portée et le pouvoir que nous avons. Je veux vraiment tirer mon chapeau à ces deux frères pour avoir partagé leur vérité."