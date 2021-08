Rihanna rentre dans le clan des milliardaires

Elle rejoint Jay-Z et Kanye West

Rihanna est aujourd'hui la chanteuse la plus riche du monde et la majeure partie de sa fortune n'a pourtant rien à voir avec la musique ! Selon le très sérieux magazine Forbes, l'artiste a rejoint le club des milliardaires et revendique une valeur nette déclarée de 1,7 milliard de dollars. Le journal estime que 1,4 milliard de dollars proviennent de la ligne Fenty Beauty by Rihanna, dont Forbes a confirmé qu'elle détient 50% après un accord avec la puissante maison de couture LVMH.