Lil Kim veut faire un Verzuz avec Nicki Minaj !

Elle l'a annoncé lors des BET Awards.

La soirée 2021 des BET Awards aura été placée sous le signe des surprises. Si celle créée par Cardi B et l'annonce de sa deuxième grossesse a été la plus importante et la plus surprenante, il y a quand même eu d'autres choses de dites qu'il convient de noter. Alors que les choses n'ont jamais été franchement amicales entre Lil Kin et Nicki Minaj, il semble que les choses se soient apaisées entre les deux artistes. La preuve, sur le tapis rouge des BET Awards qui se sont déroulés dans la nuit du dimanche 27 juin à Los Angeles, la rappeuse de Brooklyn a expliqué qu'elle se verrait bien faire un Verzuz avec Nicki Minaj. Une suprise de plus dans une soirée qui en a compté beaucoup.

Interrogée à ce sujet par DJ Envy, animateur de l'émission de radio matinale "The Breakfast Club" sur Power 105.1, Kim a répondu sans hésiter qu'elle voudrait bien être opposée à Nicki Minaj dans le cadre d'un Verzuz.

"Je dois te poser la question : est-ce que tu accepterais de faire un Verzuz" lui a demandé Envy. Lil Kim a répondu postivement à cette question. Il a donc insisté en demandant : "Sais-tu avec qui tu veudrais le faire ou tu es prête à affronter n'importe qui ?" D'un ton neutre, Lil Kim a déclaré "Nicki". Un nom auquel Envy ne s'attendait visiblement pas et qu'il a surpris : "Nicki ? Vraiment ? J'adorerais voir ça !". Ce à quoi Lil Kim a répondu : "oui, moi aussi !"

LIL KIM WANTS TO DO A VERZUZ WITH NICKI MINAJ??? WHATTT?????#BETAwards pic.twitter.com/28hrWdrIL2 — honest papi ????????︎ (@iamtreyforde) June 27, 2021

La déclaration de Lil Kim est un événement car les deux femmes sont plus ou moins en beef depuis 2008 quand le public trouvait que Nicki Minaj avait copié le style de Kim sur sa mixtape "Sucka Free" notamment sur la cover qui ressemble particulièrement à de son album "Hardcore". Les deux artistes se sont ensuite rencontrées et parlées lors d'un concert de Lil Wayne sans vraiment réussir à éteindre le feu qui couvait entre elles. La preuve, quelque temps plus tard, le beef repartait de plus belle avec des diss sur des morceaux comme dans le couplet de Nicki Minaj sur le remix "Hello Good Morning" de Diddy en 2010. Finalement, en 2018, Lil Kim a calmé le jeu. Un Verzuz entre ces deux grands artistes permettrait de faire définitivement la paix.