Drake, The Weeknd, Pop Smoke grands vainqueurs des Billboard Music Awards

Il y a de l'émotion et des couacs.

Pop Smoke et The Weeknd ont largement dominé les Billboard Music Awards 2021 qui se sont déroulés ce dimanche 21 mai. Une victoire qui concrétise leur domination dans les charts au cours de l'année écoulée. C'est ainsi que le Canadien a remporté dix prix (!) dont Top Artist et Top Male Artist tandis que le rappeur décédé a gagné cinq trophées dans les catégories Top New Artist, Top Rap Artist, Top Male Rap Artist et Top Billboard 200 Album et Top Rap Album pour son projet posthume, "Shoot For The Stars, Aim For The Moon".

Parmi les grands moments de la cérémonie, il y a eu le prix décerné à Drake comme artiste de la décennie. Le natif de Toronto est venu recevoir son trophée accompagné de son fils, Adonis dans un grand moment d'émotion. Etant l'artiste le plus récompensé des Billboard Music Awards, il était logique qu'il remporte cette récompense. Drizzy succède à ce palmarès à Mariah Carey qui a remporté ce prix pour avoir dominé les années 90 et à Eminem pour les années 2000.

Drake accepts his #BBMAs Artist of the Decade award with Adonispic.twitter.com/BFxD8wtPFa — Complex Music (@ComplexMusic) May 24, 2021

Parmi les autres vainqueurs de la soirée, il est arrivé une mésaventure à DaBaby, récompensé dans la catégorie Top Rap Song pour son hit en featuring avec Roddy Ricch, "Rockstar" qui a quand même battu des tubes comme "Savage" et "Wap". Mais quand il a reçu son prix, le rappeur de Caroline du Nord a eu la surprise d'entendre le morceau de Post Malone et 21 Savage, lui aussi nommé "Rockstar" ! Heureusement, cela n'a pas semblé trop le déranger...

The Billboard Music Awards mistakenly played “Rockstar” by Post Malone instead of DaBaby while he was accepting his award. #BBMAs pic.twitter.com/nODYsbfyKM — Pop Base (@PopBase) May 24, 2021

Découvrez la liste de tous les gagnants des Billboard Music Awards 2021 :

Top Artist

Drake

Juice WRLD

Pop Smoke

Taylor Swift

The Weeknd — WINNER

Top New Artist

Gabby Barrett

Doja Cat

Jack Harlow

Pop Smoke — WINNER

Rod Wave

Top Male Artist

Drake

Juice WRLD

Lil Baby

Pop Smoke

The Weeknd — WINNER

Top Female Artist

Billie Eilish

Ariana Grande

Dua Lipa

Megan Thee Stallion

Taylor Swift — WINNER

Top Billboard 200 Artist

Drake

Juice WRLD

Pop Smoke

Post Malone

Taylor Swift — WINNER

Top Hot 100 Artist

DaBaby

Drake

Dua Lipa

Pop Smoke

The Weeknd — WINNER

Top Streaming Songs Artist

DaBaby

Drake — WINNER

Lil Baby

Pop Smoke

The Weeknd

Top Song Sales Artist

Justin Bieber

BTS — WINNER

Megan Thee Stallion

Morgan Wallen

The Weeknd

Top Radio Songs Artist

Justin Bieber

Lewis Capaldi

Dua Lipa

Harry Styles

The Weeknd — WINNER

Top R&B Artist

Jhené Aiko

Justin Bieber

Chris Brown

Doja Cat

The Weeknd — WINNER

Top R&B Male Artist

Justin Bieber

Chris Brown

The Weeknd — WINNER

Top R&B Female Artist

Jhené Aiko

Doja Cat — WINNER

SZA

Top Rap Artist

DaBaby

Drake

Juice WRLD

Lil Baby

Pop Smoke — WINNER

Top Rap Male Artist

Juice WRLD

Lil Baby

Pop Smoke — WINNER

Top Rap Female Artist

Cardi B

Megan Thee Stallion — WINNER

Saweetie

Top Latin Artist

Anuel AA

Bad Bunny — WINNER

J Balvin

Maluma

Ozuna

Top Latin Male Artist

Bad Bunny — WINNER

J Balvin

Ozuna

Top Latin Female Artist

Becky G

Karol G — WINNER

Rosalía

Top Latin Duo/Group

Banda MS de Sergio Lizárraga

Eslabón Armado — WINNER

Los Dos Carnales

Top Gospel Artist

Kirk Franklin

Koryn Hawthorne

Tasha Cobbs Leonard

Maverick City Music

Kanye West — WINNER

Top Billboard 200 Album

Juice WRLD, Legends Never Die

Lil Baby, My Turn

Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon — WINNER

Taylor Swift, folklore

The Weeknd, After Hours

Top R&B Album

Jhené Aiko, Chilombo

Chris Brown & Young Thug, Slime & B

Doja Cat, Hot Pink

Kehlani, It Was Good Until It Wasn’t

The Weeknd, After Hours — WINNER

Top Rap Album

DaBaby, Blame It On Baby

Juice WRLD, Legends Never Die

Lil Baby, My Turn

Lil Uzi Vert, Eternal Atake

Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon — WINNER

Top Latin Album

Anuel AA, Emmanuel

Bad Bunny, El Último Tour Del Mundo

Bad Bunny, Las que no iban a salir

Bad Bunny, YHLQMDLG — WINNER

J Balvin, Colores

Top Hot 100 Song Presented by Rockstar

24kGoldn ft. iann dior, “Mood”

Gabby Barrett ft. Charlie Puth, “I Hope”

Chris Brown & Young Thug, “Go Crazy”

DaBaby ft. Roddy Ricch, “ROCKSTAR”

The Weeknd, “Blinding Lights” — WINNER

Top Streaming Song

Cardi B ft. Megan Thee Stallion, “WAP”

DaBaby ft. Roddy Ricch, “ROCKSTAR” — WINNER

Future ft. Drake, “Life Is Good”

Jack Harlow ft. DaBaby, Tory Lanez, & Lil Wayne, “WHATS POPPIN”

The Weeknd, “Blinding Lights”

Top Selling Song

Gabby Barrett ft. Charlie Puth, “I Hope”

BTS, “Dynamite” — WINNER

Cardi B ft. Megan Thee Stallion, “WAP”

Megan Thee Stallion ft. Beyoncé, “Savage”

The Weeknd, “Blinding Lights”

Top Radio Song

Gabby Barrett ft. Charlie Puth, “I Hope”

Chris Brown & Young Thug, “Go Crazy”

Dua Lipa, “Don’t Start Now”

Harry Styles, “Adore You”

The Weeknd, “Blinding Lights” — WINNER

Top Collaboration (Fan Voted)

24kGoldn ft. iann dior, “Mood”

Gabby Barrett ft. Charlie Puth, “I Hope” — WINNER

Chris Brown & Young Thug, “Go Crazy”

DaBaby ft. Roddy Ricch, “ROCKSTAR”

Jack Harlow ft. DaBaby, Tory Lanez, & Lil Wayne, “WHATS POPPIN”

Top R&B Song

Jhené Aiko ft. H.E.R., “B.S.”

Justin Bieber ft. Quavo, “Intentions”

Chris Brown & Young Thug, “Go Crazy”

Doja Cat, “Say So”

The Weeknd, “Blinding Lights” — WINNER

Top Rap Song

24kGoldn ft. iann dior, “Mood”

Cardi B ft. Megan Thee Stallion, “WAP”

DaBaby ft. Roddy Ricch, “ROCKSTAR” — WINNER

Jack Harlow ft. DaBaby, Tory Lanez, & Lil Wayne, “WHATS POPPIN”

Megan Thee Stallion ft. Beyoncé, “Savage”

Top Latin Song

Bad Bunny, “Yo Perreo Sola”

Bad Bunny & Jhay Cortez, “Dákiti” — WINNER

Black Eyed Peas & J Balvin, “RITMO (Bad Boys For Life)”

Maluma & The Weeknd, “Hawái”

Ozuna x Karol G x Myke Towers, “Caramelo”

Top Gospel Song

Koryn Hawthorne, “Speak To Me”

Jonathan McReynolds & Mali Music, “Movin’ On”

Marvin Sapp, “Thank You For It All”

Tye Tribbett, “We Gon’ Be Alright”

Kanye West ft. Travis Scott, “Wash Us In The Blood” — WINNER