Niro : ses projets humanitaires pour le Ramadan

Vous pouvez participer !

Pendant le Ramadan, Niro a décidé de se lancer dans des projets humanitaires et de profiter de cette période pour penser aux autres et mettre un peu de côté la musique même si année 2021 sera bien chargé avec son projet de publie neuf EP avant fin décembre. Mais, en ces temps de jeûne, Niro veut se consacrer à autre chose. C'est ce qu'il a expliqué sur les réseaux sociaux.

"Bonjour a tous. Comme chaque année durant Ramadan, nous avons mis en place 3 projets humanitaires. Si nous réussissons a remplir ces objectifs, je vous offrirais un jeu vidéos fait par nos soins Le + gros score sera récompensé."

Bonjour a tous



Comme chaque année durant Ramadan, nous avons mis en place 3 projets humanitaires (détails ci-dessous)



Si nous réussissons a remplir ces objectifs, je vous offrirais un jeu vidéos fait par nos soins



Le + gros score sera récompensé ????



???????? https://t.co/4NZVj9jHhA — SALE MÔME ☠️ (@officielniro) April 12, 2021

Ces trois projets sont supervisés par l'association Un nouveau visage et consiste à distribuer des colis alimentaires pour les 220 familles du camp de réfugiés Al-Yasmine au Liban pour une valeur de 7000 euros, une distribution de colis alimentaires pour le camp de réfugiés Balata en Cisjordanie (7 000 euros) et le financement de repas, animations et aménagement d'une salle de jeux pour un orphelinat à Gaza (3 500 euros).

L'appel aux dons est donc lancé et vous pouvez participer en vous connectant ici. Cela vous permettra aussi d'en savoir un peu plus sur les actions lancées par Niro.