Big L : le documentaire officiel va bientôt sortir, le trailer est disponible

27 ans après le décès de Big L, un documentaire va retracer son parcours. Pour al première fois, il est validé par les héritiers du rappeur, et un teaser est même déjà sorti !

Le rap new-yorkais des années 90 est une véritable fourmilière, avec des talents incroyables dans chaque quartier, et même plusieurs par quartier. Et parmi toutes les étoiles qui ont fait grandir le rap de NYC jusqu'à ce qu'il domine le monde entier, on est obligés de mentionner Big L. Un kickeur hors normes, d'une technicité folle, avec une écriture très percutante, qui a été assassiné en février 1999, par un de ses potes d'enfance. Une vraie légende, qui va avoir droit à son documentaire dont le teaser est disponible !

Un documentaire attendu depuis longtemps par ses nombreux fans, car Big L est respecté un peu partout dans le monde, par tous les fans de rap, grâce à sa technique, son charisme au micro et la qualité de son écriture. Cette fois, la famille de Big L a donné son feu vert à la sortie du documentaire, qui retracera donc le parcours du rappeur et qui s'intitulera "The Parable of Lamont Coleman", le vrai nom du rappeur. Il faut dire que son frère, Donald Phinazee, est bien impliqué dans le projet, lui qui a déclaré au sujet du documentaire : "Pour la première fois, la véritable historie de ma famille va être racontée".

Car il faut dire que l'histoire de la famille de Big L n'est pas commune, et qu'elle est tragique, comme on le voit dans le teaser. De nombreux membres de la famille du rappeur d'Harlem sont morts assassinés, dans un contexte où le rap et la rue étaient entremêlés, le rappeur lui-même étant un sérieux bagarreur, comme il le scandait dans son titre "M.V.P", qui a participé à sa légende. On va regarder le docu avec attention, et on en profite pour se réécouter toutes les dingueries kickées par le rappeur ! Pour le moment, aucune date de sortie officielle n'a été communiquée, mais le docu devrait sortir en 2026.