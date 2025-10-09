Big L : son album posthume "Harlem's Finest" va enfin voir le jour

Alors ça, c'est la nouvelle la plus inattendue du rap US depuis des années : Big L va avoir droit à un nouvel album posthume.

Le nom ne dira peut-être rien à la nouvelle génération d'auditeurs, qui trouvent déjà que Pop Smoke est un gars "à l'ancienne". Pourtant il s'agit d'une des plus grandes légendes du rap US, en particulier du rap new-yorkais dont il était un des ambassadeurs les plus admirés dans le monde entier : on parle évidemment de Big L. Un des meilleurs flows de l'école NYC, qui rivalisait avec Nas, mais qui s'est fait assassiné en 1999. Le label Mass Appeal vient d'annoncer qu'un nouvel album posthume, "Harlem's Finest", allait sortir dès le mois d'octobre 2025 !

Une grande nouvelle pour les fans de rap US à l'ancienne, en particulier pour ceux qui kiffent le découpage à la new-yorkaise. Véritable ambassadeur de Harlem dans le game, il est décédé en n'ayant sorti qu'un seul album, et depuis son meurtre, 3 albums posthumes étaient déjà sortis. Seul le premier avait rencontré le succès, "The Big Picture", sorti en 2000 et majoritairement enregistré de son vivant. Pour "Harlem's Finest", qui sortira le 31 octobre, en revanche, le label Mass Appeal a dû bricoler avec des morceaux de couplets pas forcément finalisés.

Mais ce sera aussi l'occasion de retrouver énormément de morceaux de Big L qui avaient été retirés des plateformes ces dernières années, et ces titres seront donc présents sur l'album, avec une qualité amélioré et un bon mix. On va voir à quoi ça ressemble, mais vous le savez, on n'est pas trop fans, de base, des albums posthumes. Cependant, comme Big L est une légende, on fera peut-être un effort !