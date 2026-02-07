50 Cent trolle encore Diddy avec sa publicité pour le Super Bowl

50 Cent est le roi des trolls dans le rap US, et il le prouve une fois de plus avec cette publicité pour DoorDash qui sera diffusée pendant le Super Bowl et avec laquelle il attaque Diddy.

L'année 2025 aura été remplie de victoires pour 50 Cent. Pour commencer, il est le rappeur new-yorkais le plus écouté de l'année sur Youtube, alors que son prime remonte pourtant à presque 20 ans. Mais il aura surtout eu un coup de projecteur mondial avec la sortie de son documentaire sur la chute de Diddy, qui a fait un véritable carton, dépassant même la saison finale de "Stranger Things". Alors qu'il réfléchit actuellement à faire un autre docu sur l'implication de Jay-Z dans l'affaire Epstein, il vient de passer au niveau supérieur du troll avec cette pub pour le Super Bowl, dans laquelle il fait référence à Diddy.

Car la finale du Super Bowl approche à grands pas : elle aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi et comme chaque année, les pubs diffusées en marge du match, notamment à la mi-temps, rivalisent d'inventivité pour attirer l'attention. Et dans l'une d'entre elles, cette année, il y a 50 Cent, qui est l'égérie de la marque DoorDash (source info : Hot New Hip Hop) pour cette campagne. Il s'agit d'une marque de livraison à domicile. Dans la vidéo, on voit 50 Cent sortir tout un tas d'objets d'un sac de livraison, et chaque objet a un rapport plus ou moins direct avec l'affaire Diddy.

Il commence par un livre pour enfants, pour apprendre l'alphabet, et on imagine qu'il doit y avoir un sous-entendu en rapport avec l'huile pour bébés. Le trolling s'accentue lorsque 50 Cent sort un sac de "cheese puffs", en faisant référence au surnom de "Puff Daddy" et ça va encore plus loin lorsqu'il sort un peigne en disant "Huh, they sell combs" (ce qui veut dire peigne en anglais), en utilisant le vrai nom de Diddy, Sean Combs. Des piques de gamins, juste histoire de rappeler à tout le monde que c'est lui qui est derrière le plus gros documentaire sur l'affaire Diddy.

A la fin de la vidéo, on voit 50 Cent mort de rire et franchement, voir un mec troller autant à son grand âge, ça nous régale. Le pressing durera jusqu'à la fin des temps ! Seul petit regret dans cette histoire, la pub ne sera apparemment aps diffusée à la mi-temps du match mais plutôt dans la journée, et ça, c'est vraiment dommage.