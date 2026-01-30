50 Cent clashe violemment Lloyd Banks et Fabolous : "ils n'ont jamais bossé"

Alors qu'un débat faisait rage dans le rap US pour savoir qui était le meilleur entre Fabolous et Lloyd Banks, 50 Cent a tranché : pour lui, ils sont nuls tous les deux.

Si on devait décerner la couronne du meilleur clasheur de l'histoire du rap, on pourrait en donner une à 2Pac, s'il était encore en vie, ou une à Booba, si on se limite au rap français. Mais on est obligés de reconnaître que dans le domaine, c'est évidemment 50 Cent le maître. Le rappeur a même un côté diabolique, il éteint littéralement presque tous ses opps et ne les lâche que quand leur carrière est morte (Ja Rule, Diddy,...). Et le roi du clash a cette fois décidé d'allumer Fabolous et Lloyd Banks à la suite d'un débat pendant une émission.

Dans le rap, on aime bien les débats, les battles et les classements, et récemment, il y a eu un épisode de Breakfast Club, dans lequel étaient présents Tony Yayo et Uncle Murda, qui ont débattu pour savoir qui était le meilleur entre Fabolous et Lloyd Banks, deux rappeurs assez importants de la scène new-yorkaise, sans toutefois être des légendes. Et 50 Cent en a profité pour démonter les deux rappeurs via Twitter :

Fab vs Banks... Ils écrivent tous les deux mieux lorsqu'ils parlent de meufs, ils pensent tous les deux qu'ils sont meilleurs que tout le monde. Ils n'ont tous les deux jamais bossé par eux-mêmes. Ils sont tous les deux incapables de vendre un disque à ce stade de leur carrière. C'est une égalité mesdames et messieurs, ce sont les mêmes !

Des attaques qui sont évidemment des réponses à d'anciennes embrouilles avec les deux rappeurs. Pour Lloyd Banks, cela fait des années que 50 Cent l'allume en disant qu'il n'a jamais assez travaillé et que l'ancien rappeur du G-Unit n'aurait rien fait sans Fifty. Quant à Fabolous, ils se sont encore chamaillés sur les réseaux il n'y a pas plus d'un mois, et on comprend donc que Fif' a juste profité de cette occasion pour rappeler qu'il n'aimait aucun des deux rappeurs.

Le divertissement, encore et toujours !