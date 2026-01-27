50 Cent s'acharne sur le fils de Diddy qui fait un énorme bide face à la foule

Alors que Diddy est en prison, 50 Cent n'a pas encore fini de s'acharner contre la famille Combs et cette fois c'est le fils qui rentre officiellement en clash avec le rappeur.

Les chiffres réalisés par le documentaire sur Diddy, diffusé via Netflix et produit par 50 Cent, sont tout simplement hallucinants. Plus que le procès sordide dans lequel le leader de Bad Boy était impliqué, c'est finalement ce documentaire qui a porté le plus gros coup à la réputation de Sean Combs. Un docu dans lequel on découvrait potentiellement d'autres histoires de viols, avec des témoignages qui mettaient Diddy en cause dans la mort de 2Pac et Biggie, et devant tout ça, la famille Combs avait même décidé de riposter en proposant son propre documentaire. Du coup, maintenant, c'est sur le fils Combs que 50 Cent a décidé de s'acharner.

Fifty avait commencé par se moquer de l'idée du documentaire fait par la famille Combs pour dire "leur vérité", en disant que ce n'était pas une bonne idée. Mais hier, le clasheur en chef du rap US est tombé sur du pain béni : une vidéo dans laquelle King Combs, rappeur et fils de Diddy, essayait de chauffer la foule lors d'un concert en disant "When I say Bad, you say Boy, Bad..." sauf que personne n'a répondu dans la foule. Un flop dont 50 Cent a évidemment profité pour tacler le fils Combs :

Damn ! Son timing était juste un peu mauvais...

Si personne n'a répondu dans la foule, c'est peut-être aussi parce que plus personne ne se réclame de la team Bad Boy à cause de Diddy. Par contre, King Combs ne s'est pas laissé faire : il a répliqué aussitôt en répondant via Instagram.

La raison pour laquelle ce citoyen âgé, Curtis, est en colère et continue de m'interpeller, c'est à cause de sa baby mama.

Il fait ainsi référence à Daphné Joy, la babymama de 50 Cent, qui aurait participé à de nombreuses "freaks off", ces soirées folles organisées par Diddy, et pendant certaines d'entre elles, il y aurait eu de l'urine impliquée... Ne nous demandez pas plus de détails, c'est dégueulasse et on veut pas savoir nous non plus. En tout cas, la réponse de King Combs est bien salée, on imagine donc que 50 Cent ne va pas s'arrêter là lui non plus !