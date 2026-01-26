Gims : son show à Vincennes complètement stoppé pour des problèmes techniques

Le concert de Gims pendant le prix d'Amérique a dû être stoppé prématurément, à cause d'un enchaînement catastrophique de problèmes techniques.

S'il y avait bien un évènement dans lequel on ne pensait jamais entendre de rap, ni même de musiques urbaines en général, c'est bien la course hippique. La population qui remplit les hippodromes à chaque course semble assez éloignée de celle de nos quartiers populaires. Pourtant, Sadek s'est récemment filmé à plusieurs courses hippiques (sa femme est dans le milieu), et ce weekend, un concert de Gims était programmé à Vincennes à l'occasion du Prix d'Amérique. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu et le show a finalement été interrompu à cause de problèmes techniques.

Un concert qui avait lieu le 25 janvier, à l'occasion de l'ouverture des courses du prix d'Amérique, rendez-vous bien connu des amateurs de paris hippiques et de courses de chevaux en général, à l'hippodrome de Vincennes. L'annonce du show de Gims a rameuté des milliers de personnes, si bien que beaucoup d'entre elles n'ont pas pu rentrer dans l'hippodrome à temps pour observer le concert. Finalement, au vu de comment ça s'est passé, ils ne sont peut-être pas trop déçus. Dans les vidéos postées sur les réseaux sociaux, on peut entendre le playback, ce qui est déjà signe d'un réglage catastrophique.

🎵 Très attendu ce dimanche à Vincennes, @GIMS est arrivé sur la cendrée parisienne pour faire le show avant le Prix d'Amérique Legend Race !



🔥 Il met le feu d'entrée avec Sapés comme jamais ! pic.twitter.com/L3pesxSPtf — Equidia (@equidia) January 25, 2026

Alors que Gims a commencé par "Sapés comme jamais", un de ses plus gros tubes, il y a rapidement eu un premier raté, qui a forcé le chanteur à s'interrompre quelques instants. Il a tout de même persisté, en reprenant son show alors qu'il croyait le problème réglé. Après une deuxième et une troisième coupure, les organisateurs se voient dans l'obligation d'arrêter purement et simplement le conseil. Pour le coup, l'artiste n'y est pour rien : c'est apparemment un ondulateur qui a lâché.

Les gens n'étaient évidemment pas très contents, mais beaucoup de ceux qui sont venus pour Gims sont finalement restés afin d'assister à la course, se découvrant ainsi une nouvelle passion. Mais tout de même, dommage pour le concert.