Gims attaque Aya Nakamura à propos de "Parisienne" : "elle n'a pas eu la vision..."

Gims a visiblement toujours les nerfs qu'Aya Nakamura ait refusé son invitation sur "Parisienne", et il a envoyé quelques piques à la chanteuse en interview.

Parmi les artistes qui ont fait carton plein en 2025, Gims arrive évidemment en tête de liste, avec ses 40 millions d'euros de bénéfices sur l'année, ses nombreux tubes numéro 1, son album réédité un milliard de fois (selon un procédé un peu douteux) et qui s'est beaucoup vendu. Meugi était partout, et il a notamment fait beaucoup de bruit grâce au morceau "Parisienne", en feat avec La Mano 1.9, autre homme fort du rap français en 2025. Un feat sur lequel c'est Aya Nakamura qui devait être invitée à la base, mais elle a refusé. Visiblement, Gims garde une petite rancune et n'a pas hésité à attaquer la chanteuse en interview.

Gims était en effet invité pour une interview sur une radio concurrente. Questionné par Camille Combal au sujet du morceau "Parisienne" qui aurait dû avoir un couplet d'Aya Nakamura, l'ex-leader de la Sexion d'Assaut s'est lâché :

C'est elle, exactement. Je lui ai proposé le titre, elle n'a pas eu la vision la pauvre. Malheureusement... Je suis super content de l'avoir fait avec La Mano, parce que c'est le destin finalement et les choses étaient écrites comme ça. Mais elle n'a pas eu la vision sur ce coup-là. Et maintenant le son c'est une masterclass, c'est devenu un classique, c'est l'hymne de Paris, et... elle a pas eu la vision, c'est dommage. Et est-ce qu'elle a un titre aussi gros dans son projet, je sais pas.

C'est surtout la dernière phrase qui fait mal, évidemment. Car refuser un feat qui, plus tard, devient un succès, ça arrive à tous les artistes. D'autant qu'Aya Nakamura s'en était justifiée à l'époque, en disant que le morceau ne rentrait pas dans sa direction artistique au moment où Gims lui a proposé. Par contre, l'attaque sur l'album d'Aya Nakamura, qui fonctionne un peu moins bien que les précédents, ça, c'est vilain.

Mais Gims est dans sa phase vilain en ce moment, lui qui s'est pris en vidéo face à la mer en disant "j'vous baise" il y a quelques choses. Un comportement rempli d'egotrip, qui donne l'impression qu'il a encore des choses prouver alors que sa carrière parle pour lui, un peu à l'image de Booba. Les prochaines semaines risquent d'être mouvementées avec tous ces égos !