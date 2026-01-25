Trey Songz porte plainte contre la police de Kansas City après son arrestation en 2021

Trey Songz affirme qu'il a été physiquement agressé, et arrêté à tort lors de son arrestation en 2021 à la suite d'un match des Chief.

La dernière fois qu'on avait parlé de Trey Songz, c'était il y a deux ans. Le chanteur de RnB n'est clairement plus au sommet de sa hype, même s'il continue de sortir régulièrement des morceaux, qui n'ont plus du tout le même succès qu'il y a dix ans. Celui qui était presque pressenti pour prendre la place de Chris Brown à un moment, a visiblement eu de sacrés ennuis avec la police : il a d'ailleurs décidé de porter plainte contre la police de Kansas City, à la suite de son arrestation musclée en 2021.

Retour en 2021 : lors d'un match de NFL entre les Kansas City Chiefs, et les Buffalo Bills, l'artiste avait été arrêté de manière assez musclée par la police de Kansas City. La raison ? Il ne portait apparemment pas son masque, et on était alors en pleine période de pandémie de CoVid 19. D'autres sources parlent également d'insultes lancées par des spectateurs dans les gradins, ainsi que des menaces, qui auraient été échangées entre Trey Songz et certains membres du public, forçant la police à intervenir.

La police avait arrêté Trey Songz avant de le placer en détention, puis de le relâcher, et les charges qui pesaient contre lui ont été abandonnées. Aujourd'hui, le chanteur riposte, en affirmant avoir souffert de blessures physiques à la suite de son arrestation, affirme que la police a fait un usage excessif de la force, et déclare aussi avoir subi des dommages émotionnels et que cette arrestation a porté préjudice à sa carrière et à sa réputation, entraînant des pertes financières.

On ne sait pas si ça va aboutir, mais ce n'est pas la première fois que la police est mise en cause pour des faits similaires concernant des artistes médiatisés. Cependant, d'un autre côté, ce n'est pas la première fois non plus que Trey Songz a des histoires avec la police...