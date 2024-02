Le rappeur est en compagnie de Trey Songz !

C’est avec le coeur brisé que Fabolous s’adresse à sa chérie dans "You Did Me Wrong Freestyle". Dans la vidéo, le rappeur est accompagné de Trey Songz, certainement comme soutien moral. Les paroles montrent à quel point, il s’est investi dans la relation qu’il entretenait avec la fille, sauf que cette dernière a décidé d’y mettre fin et de s’en aller. Son apparition sur le bateau pourrait signifier qu’il a mal et qu’il a besoin de changer d’air et arrêter de penser à la douleur si possible.