Travis Scott veut "guérir les douleurs" provoquées par la tragédie de l'Astroworld Festival

Presque 5 ans après la tragédie de l'Astroworld Festival, Travis Scott a confié sa volonté de soigner les douleurs provoquées par son concert et les débordements qui s'y sont déroulés.

C'est l'une des tragédies qui avait le plus secoué le monde du rap US et des festivals à ciel ouvert : le 5 novembre 2021, pendant le festival Astroworld organisé par Live Nation et Travis Scott à Houston, une émeute a éclaté pendant le concert, provoquant la mort de plusieurs personnes, et aussi de nombreux blessés. Depuis, Travis Scott a clairement perdu un peu de son aura, même s'il reste un des artistes les plus importants du game. Et 5 ans plus tard, cette tragédie est toujours dans l'esprit du rappeur, qui affirme vouloir se concentrer sur le fait de soigner les douleurs provoquées par ce drame.

C'est lors d'une interview pour Rolling Stone que Travis Scott est revenu sur cet évènement, qui marquera à jamais sa carrière. Pour une fois, il a adopté un ton plutôt sérieux, avec lequel il a expliqué pourquoi il avait voulu créer ce festival :

Quand j'ai fait ce festival, c'était pour apporter quelque chose à la ville d'où je viens. Et quand tu regardes en arrière, c'est comme si ce moment qui devait être une grande fête s'était transformé en horreur. J'aimerais beaucoup essayer de guérir ça... Mais j'aimerais que les gens soient réceptifs. Je ne veux pas les forcer à être réceptifs.

Dans la suite de l'interview, il confirme être en train d'essayer de trouver un moyen pour essayer de faire oublier cette tragédie à sa communauté. Mais il affirme aussi qu'il n'a pas envie de forcer la main des gens, et qu'il veut les laisser guérir à leur rythme. Une mission qui risque d'être compliquée.

Car pour rappeler les faits, on parle quand même d'un moment où le rappeur continuer de rapper, sauter et enjailler tout le monde alors que des ambulances tentaient de se frayer un chemin dans la foule. Une foule qui, elle aussi, dansait, chantait, et sautait même sur les ambulances au rythme du concert de Travis Scott. Il va falloir un moment avant que les gens oublient tout ça...