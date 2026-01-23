Drake relance le procès en appel pour diffamation contre "Not Like Us" : "ce verdict est dangereux"

Drake ne veut pas lâcher l'affaire concernant le procès en diffamation au sujet de "Not Like Us", il est d'ailleurs en train de faire appel.

On croyait en avoir fini avec cette histoire de clash entre Drake et Kendrick Lamar. K.Dot a gagné, c'est bon maintenant, avec son diss track "Not Like Us" qui a fait le tour du monde et qui a même été rappé à la mi-temps du Super Bowl. Mais Drizzy a décidé de continuer le combat sous la forme judiciaire, en portant notamment plainte pour diffamation contre les accusations de pédophilie faites dans le morceau. Après une première défaite au tribunal en octobre dernier, le canadien ne veut pas lâcher l'affaire. Il a fait appel en qualifiant le premier verdict de "dangereux".

L'équipe juridique de Drake a donc fait appel dans son procès contre Universal Music Group à propos de "Not Like Us". D'après les documents consultés par le média américain Complex, Drizzy réclame donc des dédommagements, avec les arguments suivants :

L’enregistrement avait pour but de véhiculer l’allégation factuelle spécifique, sans équivoque et fausse selon laquelle Drake serait un pédocriminel, et de suggérer le recours à une justice expéditive en guise de réponse. L’enregistrement est diffamatoire car ses paroles, son image d’album et son clip vidéo contribuent tous à diffuser le récit faux et malveillant selon lequel Drake serait un pédophile.

Il accuse UMG d'avoir mis énormément de moyens pour faire la promotion du morceau, et que ça a porté atteinte à Drake et à sa réputation, et qualifie le premier verdict de "dangereux" car ça crée un précédent judiciaire qui risque de dissuader les artistes de porter plainte pour diffamation contre des artistes ou des labels.

On dirait vraiment que Drake n'a pas compris les règles d'un clash dans le rap, où le but est justement d'exagérer et de raconter n'importe quoi, en mélangeant ça à des trucs "réels", pour provoquer l'adversaire et faire rire le public. Il n'est définitivement pas des nôtres, "Not Like Us" était vraiment le bon titre pour un diss track contre lui...