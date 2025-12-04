Le documentaire "Sean Combs : The Reckoning", sorti cette semaine sur Netflix, a mis un sacré bordel et n'a pas fini de faire parler.

On n'aurait pas pensé que la sortie du documentaire "Sean Combs : The Reckoning" allait autant déchaîner les passions. Il faut dire que le docu, disponible sur Netflix depuis le début de la semaine, contient des séquences assez choquantes, avec notamment une chanteuse de RnB qui a témoigné de messages très malaisants, et d'une probable agression sexuelle commise par Diddy. Hier, l'équipe d'avocats de Diddy semblait menacer Netflix, en affirmant que des séquences avaient été volées et n'étaient pas destinées au public. Aujourd'hui, c'est la plateforme qui riposte.

Netflix a donc répondu au communiqué de la "legal team" du boss de Bad Boy Records, qui accusait la plateforme d'avoir utilisé tout un tas d'images sans demander l'autorisation. La plateforme a rejeté toutes ces accusations dans un nouveau communiqué :

Les affirmations faites autour de 'Sean Combs : The Reckoning' sont fausses. Ce projet n'a aucun lien avec de précédentes discussions entre Netflix et Sean Combs. Les images de Combs précédant son inculpation et son arrestation ont été obtenues légalement. Il ne s’agit pas d’un documentaire à charge ni d’un acte de représailles. Curtis Jackson est producteur exécutif, mais n’exerce pas de contrôle créatif. Personne n’a été payé pour participer.

Netflix rejette donc les accusations en bloc, en disant que 50 Cent n'avait pas eu d'influence sur le contenu du documentaire et que les images ont été obtenues tout à fait légalement. On ne sait pas si ça suffira à calmer les avocats de Diddy, ou s'ils vont quand même décider de porter l'affaire devant les tribunaux. Tout ça devrait s'éclaircir dans les prochains jours, on vous tiendra au courant.