Découvrez les artistes qui mettront le feu au Portugal !

Afro Nation Portugal revient faire vibrer Praia da Rocha du 3 au 5 juillet 2026. Après avoir annoncé Asake, Tyla, Wizkid et Gunna, le festival frappe encore avec une deuxième vague de stars qui promet du lourd.

Pour la première fois, Kehlani pose sa voix R&B sur la scène d’Afro Nation. Hits dans les charts, présence magnétique, elle vient apporter sa vibe et promet des shows inoubliables.

Côté France, c’est la Boss Lady Theodora qui prend le mic. Entre rap, R&B, amapiano et influences afro-caribéennes, elle enchaîne ses hits comme “KONGOLESE SOUS BBL”, “FASHION DESIGNA” ou “MON BÉBÉ”. Charisme XXL, énergie brute, Theodora est prête à enflammer l’été 2026 et à confirmer son statut de phénomène.

Et pour couronner le tout, Ludmilla, star afro-latina brésilienne, rejoint la LIT Stage. Entre attitude tranchante et énergie explosive, elle apporte une vibe unique qui va faire bouger la foule.

Afro Nation, c’est aussi l’Afrotronic Stage, qui va mixer Afro House, Gqom, Kwaito et plus encore, pour plonger le public dans un voyage musical total. Avec sa culture, sa musique, son art et sa communauté mondiale venue de plus de 180 pays, Afro Nation reste plus qu’un festival : c’est une expérience unique et inoubliable.