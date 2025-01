Gunna en mode tour du monde pour le clip de "Got Damn"

Dubaï, Nigeria, San Francisco, New-York, le rappeur vit la grande vie.

On ne sait pas encore quand ça va sortir, mais sachez que Gunna a déjà annoncé qu'il allait publier un nouvel album solo en 2025. Le contraire aurait été étonnant vu la productivité du rappeur, surtout maintenant que le boss de son label est sorti de prison. On ne sait pas exactement ce qu'il y aura dans l'album, mais on sait déjà que le morceau "Got Damn", qui vient de sortir avec son clip, sera dessus ! Un titre en mode egotrip, comme souvent avec Gunna, et un clip tourné aux quatre coins du monde, puisque le rappeur a la belle vie depuis son explosion auprès du grand public. Attention toutefois : si l'album est mauvais, les rumeurs de "snitching" vont vite revenir au cœur des conversations...