Et ça, c'est une nouvelle qui fait plaisir à entendre !

On n’aurait pas pu rêver d’une meilleure nouvelle pour un vendredi avant le week-end. Tiakola, qui est devenu un incontournable du rap français avec des projets qui ont tout explosé, continue de surprendre son public. Entre ses albums à succès, son EP en commun avec Genezio, son statut d’ambassadeur Nike ou encore son concert gratuit à la Courneuve qui a failli tourner au drame, Tiako est partout.

Mais avant toute cette notoriété en solo, il ne faut pas oublier qu’il formait déjà un groupe solide : 4keus. Le groupe, qui avait sorti une réédition en 2020, n’a plus rien proposé depuis l’explosion solo de Tiakola. Et pourtant… les choses pourraient bien changer plus vite que prévu.

Une révélation inattendue : “Ça arrive, ça arrive”

C’est Tiakola lui-même qui a relancé l’espoir. Alors qu’il était à l’extérieur en train de prendre des photos avec ses fans, l’une d’entre elles lui lance : “C’est quand ça revient 4keus ?”

Réponse du principal intéressé : “Ça arrive, ça arrive.”

Une simple phrase, mais une bombe pour les fans. Cela faisait longtemps que la communauté réclamait un vrai retour de 4keus. On adore le Tiakola en solo, mais la réalité c’est que la scène manque cruellement de groupes hip hop en France. À part L2B qui est en train de tout arracher, le paysage est assez vide.

Vers un retour en 2026 ?

Pour l’instant, aucune date officielle n’a été annoncée. Mais avec cette déclaration de Tiakola, on peut espérer un retour de 4keus dès 2026. Et évidemment, dès qu’on en saura plus, on ne manquera pas d’en parler.

Le comeback d’un des groupes emblématiques de la nouvelle génération serait un vrai coup de boost pour la scène. Et si Tiako le dit… on y croit !