Pras des Fugees condamné à 14 ans de prison pour financement illégal de la campagne d'Obama

Le rappeur Pras Michel, ancien membre des Fugees, vient d'être condamné à une peine de prison extrêmement lourde.

Les peines de prison prononcées à l'encontre des artistes du rap game se sont multipliées ces dernières années. Mais alors que la plupart du temps, on reste sur des charges qui tournent autour de la violence, des armes à feu ou de la drogue, Pras Michel, ancien membre du groupe mythique des Fugees, est clairement dans d'autres bails qui n'ont rien à voir. L'artiste vient d'être condamné à 14 ans de prison pour financement illégal de la campagne de Barack Obama.

Plus précisément, Pras a été reconnu coupable d'avoir transféré de l'argent provenant de l'étranger, de manière illégale, dans le but de financer la campagne de 2012 de l'ancien président américain. Il avait été reconnu coupable de 10 chefs d'accusation en 2023, pour avoir transféré plus de 120 millions de dollars provenant du milliardaire malaisien Low Taek Jho aux USA. Il a redirigé une partie de ces fonds vers la campagne d'Obama, via des prête-noms. Il aurait aussi manipulé des témoins pour peser dans une enquête du ministère américain de la Justice concernant le milliardaire.

Du côté des avocats de la défense, ils affirment que la peine prononcée à l'encontre de Pras est totalement disproportionnée au regard des faits et ont annoncé leur intention de faire appel de la décision de justice.

Elle est loin, l'époque pendant laquelle il parlait d'une reformation des Fugees pour une tournée...