Gims critiqué après le tournage de son clip à Nanterre : coupures d'électricité, feux, nuisances sonores,...

Certains habitants de Nanterre n'ont visiblement pas apprécié le passage de Gims dans leur quartier.

On n'a visiblement pas fini d'entendre parler de ce clip de Gims tourné au quartier des Pablo, à Nanterre, dans le 92 en compagnie de Dam16. Un clip qui a été vu comme une provocation envers Booba, qui y a d'ailleurs réagi à plusieurs reprises, et on imagine que les rappeurs concernés y feront probablement référence en musique un jour ou l'autre. Mais aujourd'hui, c'est pour une raison différente qu'on parle de ce clip : les habitants seraient assez énervés de la manière dont s'est déroulé le tournage, eux qui ont subi des feux, des coupures d'électricité, ...

L'information reste à prendre avec des pincettes, puisqu'elle a été dévoilée par Gilles Verdez, le tristement célèbre chroniqueur de Cyril Hanouna qu'il a suivi dans sa nouvelle émission "Tout Beau Tout Neuf". On peut donc clairement douter de la qualité de l'info, car l'émission est connue pour donner dans le sensationnalisme sans trop de "preuves". En tout cas, il a clairement allumé Gims et ses équipes pour le tournage du clip :

L’équipe de production de Gims vient tourner un clip de rap. Le problème, c'est qu'ils n'ont prévenu personne. Pas d'autorisation, rien. Donc les habitants se retrouvent confrontés à de la musique à fond, des voitures de sport qui circulent dans tout le quartier à fond, le noir dans les parties communes de l'immeuble, plus d’électricité.

Le chroniqueur mentionne également "des traces de pneus partout" (ne riez pas...), mais aussi des feux allumés dans des barils laissés sur place, plusieurs dégradations, mais également des nuisances sonores dans la nuit, notamment des dérapages de voitures. La confédération nationale du logement Avignon des Hauts-de-Seine a même fait un communiqué pour allumer les équipes de tournage, dans lequel on apprend notamment que Dam16, Gims et leurs équipes auraient "fait comme chez eux" :

Pour les besoins du tournage, les équipes du chanteur se sont permis de débrancher l’ensemble des ampoules du hall d’entrée de notre Tour 19 Avignon.

Bon, par contre, là-dessus on est obligés d'intervenir : dans tous les quartiers de France, il y a régulièrement des problèmes d'électricité au vu de la mauvaise qualité du réseau électrique dans nos bâtiments. Effectivement, ce n'est clairement pas une raison pour en rajouter, pour quelque chose d'aussi futile qu'un tournage de clip, mais il faut quand même doser, ce n'est pas un drame national.

En tout cas, si Gims voulait faire parler de lui avec ce tournage de clip en plein quartier des Pablo, c'est réussi ! L'avenir dira si ça valait le coup.