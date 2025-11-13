Orelsan prend la parole sur son clash avec Kylian Mbappé : "une incompréhension"

Orelsan a enfin donné sa réponse tant attendue au clash de Mbappé.

C'était clairement le clash le plus inattendu de toute l'année 2025, et il n'opposait pas deux rappeurs, mais bien un rappeur et un footballeur. Orelsan a mis le feu aux poudres sur son album "La Fuite en avant", avec le morceau "La petite voix". Le rappeur se met dans la peau d'un hater de lui-même, qui fini par le clasher en balançant un énorme tacle à Kylian Mbappé sur le Stade Malherbes de Caen. Résultat, le footballeur s'est mis en colère, et c'est maintenant au tour d'Orel de répondre, en parlant d'une "incompréhension".

Et fais pas semblant d'aimer ta ville, elle est claquée

Elle est morte, c'est pour ça qu'on vous appelle "Caennais"

Elle est remplie d'ploucs que tu peux même pas saquer

Ouais, tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé

Il faut dire que, sans écouter le morceau, lorsqu'on voit juste les paroles, il y a de quoi être énervé si on se met à la place de Mbappé. Mais c'est justement là son erreur, avoir répondu sans écouter le morceau, à chaud, ce qui a créé un sacré buzz sur Internet. Alors qu'Orelsan avait indiqué ne pas vouloir répondre à chaud, il a fini par le faire, au micro de Fun Radio dans l'émission de Bruno Guillon :

Je n'ai pas vraiment envie de répondre. Je suis toujours à chaud et je n'ai pas envie d'en parler parce que... déjà c'est une incompréhension et je pense qu'il faut que je réexplique bien le concept de l'album et du film. Je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse.

Dans la suite de la discussion, Orelsan ne semble pas si "à chaud" que ça et il laisse même planer le doute quant à savoir s'il s'agit d'un coup de promo orchestré par les deux stars. En tout cas, ce qui est certain c'est que grâce à ça, tout le monde a parlé d'Orelsan la semaine dernière, qui nous a encore sorti un bon album avec "La Fuite en avant", qui a d'ailleurs fait un énorme démarrage.