Orelsan : le démarrage impressionnant de son album "La fuite en avant"

Orelsan : le démarrage impressionnant de son album "La fuite en avant"

L'album d'Orelsan, "La fuite en avant", est en train de tout cartonner avec un démarrage monstrueux.

La vie d'artiste est faite de petits échecs et de grosses réussites. Quel que soit votre statut dans l'industrie musicale, vous avez forcément connu des moments où ça marche un peu moins bien, et d'autres où vous pétez tous les records. Orelsan est une fois de plus en train d'en faire l'expérience : d'un côté, son film "Yoroï" ne fonctionne pas aussi bien qu'on l'attendait. Mais de l'autre, son tout nouvel album, "La Fuite en avant", est en train de réaliser un véritable carton avec un démarrage monstrueux, dont on a les chiffres.

Les chiffres "midweek" d'Orelsan sont donc tombés et ils ont commencé à faire le tour des réseaux sociaux. On dirait bien que le rappeur de Caen, qui a eu le droit à un coup de promo inédit avec ce clash absurde contre Kylian Mbappé, est en train de réaliser un des meilleurs démarrages de l'année dans le rap français. En 3 jours, Orelsan aura écoulé 40 048 exemplaires de "La Fuite en avant". Tout ça avec 11 755 exemplaires écoulés en streaming, et 27 502 en physique. De très bons scores, et il signe là probablement le deuxième meilleur démarrage de l'année.

Le premier, c'est Jul, qui a décroché un disque de platine en 3 jours avec "D&P à vie". Mais entre Jul et Orelsan, on n'a pas le souvenir d'un autre gros démarrage aussi tonitruants en 2025. Bref, félicitations à Orel, qui arrive à faire un score énorme, sans avoir recours à d'étranges procédés comme vendre ses albums en même temps que des places de concert, ou en 15 éditions "collector" différentes. 40 000 ventes "legit" en seulement 3 jours, c'est énorme.

De quoi se rembourser de son escroquerie subie il y a quelques temps !

Tags :
rap-fr musique orelsan album chiffres actualite demarrage la-fuite-en-avant
Generations
Vous écoutez Generations
Radio Non Stop
  • Generations
  • Generations Rap FR
  • Generations Rap FR Gold
  • Generations Freestyle
  • Generations Rookie
  • Generations Rap U.S
  • Generations RAP U.S Gold
  • Generations En Mode Brand New
  • Generations G-Funk
  • Generations Genezio
  • Generations Drill
  • Generations UK
  • Generations R&B
  • Generations Funk
  • Generations Soul
  • Generations SlowJam
  • Generations NewJack
  • Generations R&B Gold
  • Generations Jazz Funk
  • Generations New R&B
  • Generations Reggae
  • Generations Dancehall
  • Generations Reggaeton
  • Generations Afrobeat
  • Generations West Indies
  • Generations 90's
  • Generations 2000
  • Generations 2010
  • Generations Ninho
  • Generations Booba
  • Generations Jul
  • Generations Rohff
  • Generations La Fouine
  • Generations TikTok
  • Generations Girl
  • Generations Poulet Braisé
  • Générations Hype
  • Generations Marseille
  • Generations 101.5 Lyon
  • Generations Belgique
  • Générations 69
  • Generations TikTok
  • Generations Sport
  • Generations Rap Hits