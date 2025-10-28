Booba allume Kaaris à cause d'un remix électro de "Sevran" : "bah alors baltr*ngue..."

Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu Booba clasher Kaaris !

On a récemment vu Booba retomber dans une phase où il est en clash contre la terre entière, à commencer évidemment par Gims et Demdem, Vitaa, mais aussi son ancien rappeur Usky, SDM dont il a supprimé le couplet lors de son concert à La Défense Arena, et enfin, tout un tas d'influenceurs. Mais il y en a un qui était un peu passé entre les mailles du filet : Kaaris, qui se faisait plutôt discret de son côté. Pas assez pour que le Duc l'oublie, et décide de l'allumer pour la sortie récente d'un remix électro de "Sevran".

On dit qu'il s'est fait discret, mais en vérité, Kaaris a quand même balancé au moins une pique à Booba pendant cette année 2025, lors de la sortie du morceau "DD" avec Benash. On imagine que Kopp a dû garder ça dans un coin de sa tête, car il vient d'allumer sérieusement Riska, qui vient de sortir un remix électro de son banger "Sevran", extrait de "Or Noir part II", en compagnie de Todiefor. Il lui reproche de copier ce qu'il fait lui avec Sublife, qui publei régulièrement des remixes électro/house des tubes de Booba.

"Bah alors baltringue, on sublife ? T'es vraiment mon fils", peut-on lire dans le tweet de Booba. Après ça, il a fini par se prendre la tête avec des twittos, qui lui ont rappelé que les premiers remix électro de Kaaris datent de bien avant la création récente du label Sublife par B2O. Ce à quoi il a répondu par un autre tweet dans lequel il rappelle à tout le monde son remix de "Marche ou crève" avec Busy P du label Ed Banger qui date de plusieurs années.

On a donc un clash entre une légende du rap et des twittos pour savoir qui a fait le premier un remix électro d'un de leurs sons... On est bel et bien arrivés à la fin d'une époque, et en vrai vivement que ça se termine vu comment ça tourne au ridicule...