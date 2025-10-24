Young Thug victime de violences policières pendant son incarcération ? Une vidéo sème le doute

Une vidéo dans laquelle Young Thug apparaît en déambulateur pour l'aider à marcher relance les rumeurs de violences policières subies pendant son incarcération.

Le procès RICO dans lequel était impliqué Young Thug et son label YSL, accusé d'être un gang à l'origine de plusieurs assassinats, trafics de drogue et tentatives de racket, a été l'un des plus longs, et l'un des plus bizarres impliquants des rappeurs. Quand on lit un peu les comptes-rendus des enquêtes, les décisions des juges, on se rend compte que l'enquête a visiblement été bâclée et surtout, faite à charge. Thugger a été victime d'injustice, mais il a aussi peut-être été victime de violences en prison de la part des matons.

On ne va pas refaire tout le story-telling du procès de Young Thug et YSL, qui a été une farce du début à la fin : des enquêteurs qui harcèlent les témoins, des reports à répétition à cause d'irrégularités,... Mais cette fois, ça va encore plus loin. A plusieurs occasions pendant le procès, Thugger est apparu assez affaibli et cette fois, on a carrément une vidéo dans laquelle on le voit à la cantine de la prison se déplacer en déambulateur.

Des images qui ont évidemment choqué les internautes, et qui ont aussi relancé les rumeurs de violences et de mauvais traitements subis par le rappeur pendant ses deux ans de détention, en l'attente d'un procès dont il est sorti libre sous conditions. Mais bon, maintenant, tout ça est de l'histoire ancienne, et Young Thug est de retour en liberté, pour notre plus grand plaisir !