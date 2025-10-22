Zola prend position sur le racisme en France : " ça me débecte"

On n'a pas l'habitude de voir Zola prendre position sur des sujets politiques, mais cette fois, sa prise de parole est la bienvenue !

Ces dernières années, on avait un peu perdu l'habitude de voir des rappeurs français s'exprimer publiquement sur des sujets politiques. Evidemment, il y a parfois quelques références dans leurs morceaux, ou alors des artistes de l'ancienne génération comme Médine ou Kery James qui prennent la parole de temps en temps, mais concernant les stars actuelles, souvent, c'est le silence qui règne. Mais Zola a décidé de nous faire mentir, en prenant position de manière assez virulente sur le racisme via ses réseaux sociaux.

Zola a donc pris la parole avec un message assez long posté en story via un de ses comptes Instagram, dans lequel il vise la rhétorique raciste en vogue depuis plusieurs années parmi les supporters des partis d'extrême droite :

Y a trop de racistes en France. Que des comptes avec une fleur de lys et notre drapeau, mais j'ai juré qu'ils le salissent. Il serait bon de se le réapproprier ! Ca nous appelle ironiquement "les astronautes" ou "les futurs ingénieurs", mais est-ce qu'eux-mêmes le sont ? Ca m'débecte quand j'ouvre l'espace commentaire d'une vidéo montrant des arabes et des noirs, je sais déjà à quoi m'attendre.

Le rappeur pointe un fait de société qu'on ne peut pas nier : la parole raciste s'est complètement décomplexée, notamment sur les réseaux sociaux ou les gens les plus bêtes, sous couvert d'anonymat, se permettent de dire des saloperies sans problème. Et effectivement, le fait qu'il se moque de l'immigration en les qualifiant ironiquement de futurs ingénieurs est aussi devenu très répandu. La partie du message sur la manière de se réapproprier le drapeau est aussi intéressante, car c'est un reproche qui a souvent été fait à la population issue de l'immigration : ils n'aimeraient pas assez leur drapeau, préférant ceux des pays dont ils sont originaires.

Dans un second message, il en a également profité pour allumer un Youtubeur d'extrême droite, qu'on ne nommera pas pour ne pas lui faire de pubs. Là où il met aussi le doit sur quelque chose d'intéressant, c'est lorsqu'il parle de ce terme "ingénieur", utilisé ironiquement pour sous-entendre que tous les descendants d'immigrés seraient des "cassos". Comme souvent, les français racistes attendent de la part de leur immigration quelque chose qu'ils ne sont eux-mêmes pas capable de faire, du genre être médecin ou ingénieur, ce qui ne concerne qu'une infime partie de la population française "de souche" (qui n'existe quasiment pas d'ailleurs : la France a historiquement toujours été une terre d'immigration).

Le fait de voir un rappeur de la nouvelle génération comme Zola prendre position de la sorte, montre que l'espoir n'est pas perdu : même les plus jeunes commencent à se sentir concernés par la politique et prennent la parole sur ces sujets. On le félicite pour sa prise de parole, et force à lui pour le harcèlement de la part des mongols racistes qu'il va probablement subir après ça. A côté de ça, on précise que le rappeur est en ce moment en studio, et qu'il compte sortir un nouvel album prochainement. On se demande bien ce qu'il nous prépare !