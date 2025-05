Zola bientôt de retour ? "Quand j'vais revenir je vais prendre tout l'air"

Le rappeur est énervé et il va tout braquer !

Ça faisait très longtemps qu’on n’avait pas eu de nouvelles de Zola. Et franchement, les dernières news n’étaient pas des plus rassurantes. Entre un contrôle à l’aéroport en live et une garde à vue en août dernier, autant dire que la musique n’était plus vraiment au centre des discussions.

Mais depuis quelque temps, Zola laisse planer quelques indices. Discret, mais jamais totalement absent, il commence à teaser un retour qui s’annonce explosif. On se souvient encore de son album commun avec Koba LaD, mais là, il semble prêt à revenir en solo et à marquer un grand coup.

Il y a peu, il avait déjà prévenu le game avec une déclaration sans filtre : il allait tous "les enc*ler". De quoi mettre la pression à la concurrence. Et ce 21 mai, le rappeur est remonté au front sur Instagram avec une story qui a fait du bruit :

"La vérité, profitez de mon absence parce que quand je vais revenir, j’vais prendre tout l’air."

🗣️ ZOLA s’exprime sur la SUITE de sa carrière :



« La vérité, profitez de mon absence parce que quand je vais revenir, j’vais prendre tout l’air. » pic.twitter.com/wscY9KBfR9 — Kultur (@Kulturlesite_) May 21, 2025

Quelques heures plus tard, Zola a reposté une story de ses stats liées à cette phrase, visiblement satisfait de l’impact :

"Au moins le message est passé, A+"

Une chose est sûre : le rap game est prévenu. Zola chauffe les moteurs et fait monter la pression. Il parle, il tease, il s’affiche en studio… Maintenant, on n’attend plus que les actes. Le public est prêt, les oreilles sont grandes ouvertes, et si Zola tient parole, son retour risque de faire très mal.

Alors Zola, c’est pour quand ? Parce que là, on n’en peut plus d’attendre.