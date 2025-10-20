Werenoi : Un album posthume à venir ? Son producteur lâche une exclu !

Une info qui a enflammé internet !

Werenoi nous manque, il faut le dire ! Ces derniers temps, dans le flot des sorties d’albums, une chose saute aux yeux : le rappeur manque cruellement à ses fans. Son dernier projet, Diamant Noir, est encore aujourd’hui en lice pour le meilleur album rap de l’année. Une performance symbolique, tant l’artiste avait marqué les esprits avant de s’éteindre tragiquement le 17 mai 2025, à seulement 31 ans.

Dans un premier temps, beaucoup craignaient que ses sons soient supprimés des plateformes par respect pour certaines de ses convictions personnelles. Mais son producteur a rapidement rassuré le public : la musique de Werenoi restera bien accessible à tous, et ses clips ont même été repostés sur YouTube.

Récemment, Babs, producteur et proche collaborateur du rappeur, a lui aussi fait parler de lui après avoir été placé en garde à vue. Malgré cette actualité mouvementée, plusieurs projets en hommage à Werenoi continuent de voir le jour. Parmi eux, un documentaire très attendu. Selon Babs :

« Je viens de finir de regarder les premières images du documentaire sur Werenoi. Ce projet, c’est plus qu’un simple docu : c’est une immersion dans les coulisses, les faits, les vérités. Des témoignages forts, des moments poignants et émouvants... Tout ça pour vous montrer la légende qu’il est. »

Mais la véritable surprise, c’est une exclu musicale que Babs a récemment teasée sur les réseaux sociaux ! Un morceau inédit de Werenoi, dans une ambiance sombre et raffinée qui rappelle directement l’univers de Diamant Noir.

Alors, un nouvel album posthume est-il en préparation ? Ou s’agit-il simplement d’une réédition que l’artiste avait prévue avant sa disparition ? Le mystère reste entier… mais une annonce officielle pourrait bien tomber dans les prochaines semaines.

Une chose est sûre : Werenoi n’a pas fini de faire vibrer le rap français.