Werenoi : Ses morceaux resteront sur les plateformes !

C’est une annonce qui apaise un peu le cœur des fans. Le rap français pleure encore la disparition de Werenoi, le plus gros vendeur de ces deux dernières années, éteint à seulement 32 ans. Mais si l’homme s’en est allé, la légende, elle, reste. Et surtout, sa musique continuera de vivre.

Depuis l’annonce de sa mort, ses streams explosent. Les morceaux tournent en boucle sur les réseaux, dans les voitures, dans les écouteurs. Une flambée d’écoutes qui n’est pas sans conséquences, provoquant même quelques tensions familiales autour de la gestion de son héritage musical.

Son producteur, déjà auteur de nombreux hommages, a décidé d’aller encore plus loin en annonçant l’organisation d’un concert hommage le 30 janvier 2026. Un événement qui s’annonce chargé en émotion.

Mais voilà, un flou planait : il avait été évoqué que, conformément à la volonté religieuse de l’artiste, ses sons devaient être retirés des plateformes de streaming. De quoi inquiéter profondément les fans, prêts à voir disparaître une partie essentielle du patrimoine rap de ces dernières années.

Finalement, ce jeudi 19 juin, son producteur a pris la parole. Et la nouvelle est tombée comme un soulagement pour toute une génération. En accord avec sa famille, il a été décidé que les morceaux de Werenoi resteront disponibles.

Voici le communiqué officiel de La League :

"En concertation avec sa famille, et dans le respect de son œuvre, toutes les créations musicales de Werenoi réalisées de son vivant continueront d’être disponibles. Nous tenons à exprimer notre profond respect pour les convictions religieuses de chacun. Nous vous demandons également de respecter celles des autres, sans chercher à les imposer. C’est pourquoi nous laissons à chacun la liberté d’écouter — ou non — sa musique, en conscience et dans le respect mutuel."