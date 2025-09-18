Mister V : McWalter cartonne ... et pas seulement qu'en France !

Yvick a décidé de braquer l'industrie du cinéma dans le monde entier !

Youtubeur, rappeur, vendeur de pizza, créateur d’une ligue de Basket-ball et maintenant acteur et scénariste, mais que n’a pas fait Mister V dans sa vie ? Véritable artiste multicasquette, l’un des youtubeurs les plus drôles d’internet a transformé son projet McWalter en un long-métrage explosif !

Et depuis sa sortie sur Prime Vidéo le 12 septembre dernier, le film est un succès flamboyant. Vous voulez des chiffres ? Allez, on balance tout ! Le film est Top 1 des films de la plateforme en France depuis le premier jour.

Une comédie absurde inspirée des plus grands spoof movies des années 90, mais revisitée à la sauce Mister V. Franchement, on savait que le spectacle allait être au rendez-vous. Et si en plus tu rajoutes un casting XXL avec Géraldine Nakache, Vincent Dedienne, William Lebghil et même une apparition surprise de Jonathan Cohen (qui produit aussi le film), comment ne pas être emballé ?

Mais le phénomène ne s’arrête pas aux frontières françaises ! Dans sa story Insta, Yvick a partagé les tops dans plusieurs pays et le constat est fou :

Numéro 1 au Cameroun

Numéro 2 en Algérie

Numéro 4 au Canada

Top 1 en Australie

Numéro 1 au Tadjikistan (oui oui !)

Numéro 2 en RDC

Numéro 2 au Maroc

Numéro 2 au Gabon

Numéro 2 en Tunisie

Ça fait beaucoup, non ? Une preuve que le délire de Mister V parle à tout le monde, bien au-delà de la France.

Alors, au-delà des critiques du film qui peuvent diverger, une chose est claire : le long-métrage a réussi sa rentrée. Les hommes mentent, mais pas les chiffres !