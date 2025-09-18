Cardi B annonce qu'elle est enceinte de son 4e enfant !

Et cette fois c'est avec son nouveau gars Stefon Diggs !

Est-ce que quelqu’un a des nouvelles d’Offset ? Parce que là, la bombe vient de tomber et ça risque de piquer. Pendant que son nouvel album "Am I The Drama ?" débarque ce vendredi 19 septembre, tout roule côté musique pour Cardi B… et dans sa vie perso aussi.

La rappeuse est officiellement en couple avec le joueur NFL Stefon Diggs. Malgré toutes les rumeurs de séparation, le couple tient bon et Cardi a balancé une annonce choc en plein passage sur CBS : elle est enceinte de son 4e enfant, le premier avec Diggs.

"Je suis émue, je suis heureuse. Je sens que je suis dans une bonne passe. Je me sens très forte. Je me sens très puissante, et je fais tout cela tout en portant un bébé. Mon homme et moi, nous nous soutenons beaucoup."

Et le soutien, elle en a eu besoin. Elle a raconté que ces dernières semaines, Stefon l’a aidée à gérer la pression, surtout quand elle avait des crises de panique à cause de la sortie de son projet :

"Il y a deux semaines, j’avais des crises de panique. Je pleurais sans arrêt parce que j’étais très nerveuse à l’approche de la sortie de l’album."

Bref, Cardi B vit un moment intense : entre l’angoisse, l’album qui arrive et maintenant ce bébé en route, la rappeuse prouve qu’elle reste puissante sur tous les fronts.