Koba LaD condamné à 6 ans de prison ferme : "J'ai tué mon pote"

Le rappeur a fait son mea culpa à la barre

C'était clairement une des plus grosses actualités concernant le rap français : hier, 25 juin 2025, avait lieu le procès de Koba LaD au sujet de l'accident mortel dans lequel il était impliqué. On rappelle brièvement les faits, même si vous les connaissez : il avait causé un accident en septembre 2024, provoquant la mort de son ami William. Le verdict a été rendu dans la journée d'hier, et le rappeur français a été condamné à 6 ans de prison ferme pour homicide involontaire, avec maintien en détention.

Une condamnation qui suit presque à la lettre les réquisitions du parquet, qui avait requis 7 ans de prison contre le rappeur, en justifiant cette demande par le fait qu'il avait été contrôlé positif au THC. Mais aussi par le fait qu'il roulait à une vitesse excessive, entre 100 et 130 km/h sur la bretelle, si on se fie au témoignage du rappeur, sachant qu'il a affirmé à la barre qu'il était en train de ralentir lorsque l'accident a eu lieu, ce qui veut donc dire qu'il allait encore plus vite auparavant. A noter que 8 infractions au code de la route avec des véhicules lui appartenant ont également été constatées au cours des 7 derniers mois précédant l'accident, même si Koba nie être à l'origine de l'ensemble de ces contraventions.

Koba LaD a également profité de son passage au tribunal pour présenter ses excuses à la famille, et le père du défunt, Luc Dogbey, a déclaré être convaincu de la sincérité des propos du rappeur. En plus des 6 ans de prison, le rappeur a également vu son permis lui être retiré, avec interdiction de le repasser pendant 10 ans.

On profite de cette article pour adresser une nouvelle fois nos condoléances à tous les proches de la victime, William Dogbey, père de famille, décédé à l'âge de 30 ans. Et on espère que la peine de Koba va lui permettre un nouveau départ, loin de toutes les conneries qu'il a pu faire par le passé.