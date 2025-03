Bianca Costa bannie du Parc des Princes : "Un manque de professionnalisme et de maturité"

C'est totalement inédit ce qu'il vient de se passer ! Ce week-end, durant le match opposant le PSG à Lille au Parc des Princes (victoire des Parisiens 4 à 1), plusieurs artistes devaient performer pour un concert exceptionnel avant le coup d'envoi, dont Bianca Costa.

Mais 5 heures avant sa prestation, le PSG a annulé sa participation. La raison ? Une photo circulant sur les réseaux sociaux montre la chanteuse en concert arborant un maillot de l'OM, le rival historique du Paris Saint-Germain.

Face à cette annulation brutale, Bianca Costa s'est exprimée en story Instagram, exprimant son incompréhension et pointant du doigt la gestion du club parisien :

Elle a aussi partagé un moment personnel difficile qui rend cette décision encore plus douloureuse :

"Je ne vous cache pas qu’en ce moment c’est très compliqué pour moi. Ma mère est hospitalisée depuis plus d’un mois et malgré cela je me suis quand même déplacée et organisée pour être présente ce soir et assurer ce show. Je suis vraiment outrée de l’image que le PSG renvoie du foot en prenant cette décision."