Bianca Costa ambiance façon Brésil !

Sur le morceau "Cinderela" en featuring avec Soso Maness et MC Pedrinho !

Voilà un morceau et un clip qui tombe à pic en cette période footballistique. C'est un extrait du nouvel EP "Le Baile" de la jeune artiste brésilienne. La mélodie entraînante du tube "Samba De Janeiro" de Bellini samplé dans ce morceau nous offre un refrain qui fait danser. Les couplets sont joyeux et dynamiques ! Le tout sur de belles images du Brésil tout en couleur en danse et en football. C'est dirigé par Pedro Furtado.

Habituée à une bossa trap entraînante, Bianca Costa s'est déjà fait de nombreuses fois remarquée. Son titre Ounana sorti en septembre 2022 fait partie de la BO de Fifa 23